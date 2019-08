Vald jätkab võitlust Linnamäe paisu säilitamisel 

„Palume Teilt abi poliitilise seisukoha näol, kas lõheliste kudemiskoha loomine saab toimuda olemasolevate väärtuste hoolimatu hävitamise hinnaga,“ kirjutatakse pöördumises. „Kordame, et riiklik eesmärk Eesti jõgede lõhede potentsiaalist 75% saavutamiseks, on teostatav ka Jägala jõeta. Volikogu /.../ on kindlal seisukohal, et uue väärtuse loomine (lõhede kudemisala) ei saa toimuda olemasolevate unikaalsete ja taastamatute väärtuste lõhkumise läbi.“