Idalane tungib Inglismaale 

Humpback-lõhe ehk küürlõhe ehk roosa lõhe ehk gorbuuša on pärit Vaikse ookeani põhjaosast. Arvatakse, et see hakkas Põhja-Euroopas levima pärast seda, kui venelased kala tööstuslikult kasvatama hakkasid. Ueilslaste jaoks ongi murekohaks eeskätt see, et laiemalt levima hakates võib idalõhe hakata ampsama palasid Walesi põliste lõhede ja meriforellide toidulaualt.