Uudised VÕIMALIK VAID JAAPANIS: pisi-mõruka õnge ehitatakse pool aastat Vidrik Võsoberg , täna, 11:32

Mõrukas ehk tanago nõuab püüdmiseks erilist varustust. Foto: Kuvatõmmis/Great Big Story

Bitterling, meil mõrukas, Jaapanis tanago on pisim karplane. Keskmine Eesti kalamees peaks selle õngitsemist kiisa või viidika püüdmisega võrdselt mõistlikuks ning leiaks, et sihukese kassikala jahtimine jäägu päris pisikeste poisikeste pärusmaaks. Aga Jaapanis on tanago püüdmine kultuuriline traditsioon.