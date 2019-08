Õngemehed sõdivad kalu lämmatava veetaimega 

Valley Carpersi nimelise karpkala õngitsejate ühenduse teatel ei tegele kohalik Torfaeni omavalitsus piisavalt operatiivselt võitluses kanaleid ummistava konnaläätsega, vahendas BBC. Õngemeeste kinnitusel on nad juba leidnud pinnal hulpimas vohava taime tõttu surnud kalu ja sestap on nad võtnud vee puhastamise ise käsile.

Omavalitsus on teatanud, et püüab korraldada vastavateemalise kokkusaamise „esimesel võimalusel“. Aga Monmouthshire ja Breconi kanalitel kasvavat rohelist vaipa ahastusega vaatavate kalameeste arvates on ametimehed liiga uimased.

„Kanal on nii lemmelit täis, et see pidurdab päikesevalguse paistmist läbi vee ja kalad võitlevad elu eest,“ sõnas Kevin Putnam Valley Carpersist.

Seisva või aeglase vooluga veekogudel kasvav lemmel ei ole ei inimestele ega loomadele ohtlik, aga kui sel takistamatult kasvada lasta, siis imevad tuhanded tillukesed taimed vee hapnikust ja päikesevalgusest tühjaks.

„Omavalitsus ütles, et nad tegelevad sellega talvel. Aga talveks on juba liiga hilja, kalad on siis surnud. Väga masendav,“ sõnas teine kalameeste klubi liige Tyron Mapp. „Seetõttu otsustasime koos siia tulla ja puhastustööd ise teha.“