Teadlased: tihe püük tekitab kaladel kiiret evolutsiooni 

Science Daily teatel on viimastel kümnenditel märgatud, et tööstuslikult püütavad kalad kasvavad aeglasemalt ja saavad varem täiskasvanuks. Tulemuseks on madalam saagikus ja vähenenud vastupanuvõime intensiivsele püügile. Teadlased on ammu kahtlustanud, et suur püügisurve on põhjustanud kaladel kiireid evolutsioonilisi muutusi.