Teismeline tõmbas jõest 160 aasta rekordkala 

„See on hea tulemus, aga ma tean, et siin jões on suuremaidki,“ ütles Kaden, kes püüdnud kala oma kuuendast eluaastast alates.

Kaden kuulub Salfordi Sõbralike Õngemeeste Ühendusse – organisatsiooni, mis asutati juba 1817. aastal. Nooruki kaaslased olid tema saagi üle muidugi heas mõttes kadedad, vahendas BBC.

„Paljud inimesed on olnud kadedad ja paljud teised öelnud, et nad ei teadnud, et siin on nii suuri kalu,“ tõdes noormees.

Ühenduse uudiskirjas kirjutati: „Peaksime lõpetama Kadeni kutsumise nooreks kalameheks ja kutsuma teda selle asemel spetsialistiks.“

„See pole suur üllatus, ta on sellist asja teinud kaheksa-aastasest saadik,“ sõnas Mike Duddy, kes kuulub samuti Salfordi kalameeste organisatsiooni. Duddy töötab Mersey Basin Trustis – mittetulundusühenduses, mis tegeleb piirkonna jõgede kaitse ja taastamisega. Nii on mehel Irwelli jõe ajaloost hea ülevaade ja ta ütleb täie kindlusega, et Kadeni kala on 1850ndatest aastatest alates suurim, mis sellest jõest püütud.