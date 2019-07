Minister tõmbas rääbisepüügile joone alla 

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kutselise kaluri kalapüügilubade alusel on tänavu püütud vähemalt 293 tonni rääbist, piirkonna lubatud aastane saak on 325 tonni. Sellega on lubatud aastane rääbisesaak ammendunud vähemalt 90% ulatuses ja kalapüügiseaduse kohaselt tuleb püük peatada.