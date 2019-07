ÄRA UNUSTA: ühe püügiloaga võib püüda kuni 100 vähki 

Vastavalt kalapüügieeskirjale on jõevähi alammõõduks 11 cm. Jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni, lakakarvakesi arvestamata. Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haameri sõnul on sellise piirangu kehtestamise eesmärk eelkõige vähivarude kaitse, vahendas Meie Maa. Teisalt on vähipüügi näol tegemist toidulaua rikastamisega ja 100 vähist piisab ka suuremale seltskonnale korraliku vähipeo korraldamiseks.