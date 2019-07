Rannakülades napib kalureid 

Prangli saarelt pärit abikalur Veiko Lembinen (50) ütles, et kunagistest kalapüügi hiilgeaegadest pole Neemes ja Pranglis järgi enam palju – suurem jagu kalatöötlemise hooneidki hävinenud. Kalapüügiga ja sedagi vaid hobikorras, tegeleb sealkandis vaid käputäis mehi. Ka on viimase viie aastaga kala – eeskätt turska ja lesta – oluliselt vähemaks jäänud.

„Kalapüügi teadmised tulevad ikka perekonniti, ega seda kuskil koolis õppida ei saa,“ tõdes ka Lembineni abikaasa Kerli. „Kurb on see, et kaluritele pole pealekasvu. Kui keeruline oli vanasti merel käia, vahendeid õieti polnudki, tänapäeval on see tehniliselt nii lihtsaks tehtud, aga kalureid pole peale tulemas.“