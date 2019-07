Briti eurosaadik: kuninglik merevägi peaks euroliidu kalalaevad uputama 

Poliitiku teate pälvis teistelt europarlamendi saadikutelt ja kaluritelt rohkelt kriitikat. Näiteks Euroopa parlamendi kalanduskomitee juhiks valitud liberaaldemokraat Chris Davies teatas, et Rowlandi öeldust madalamale annab langeda. „Isegi liialdusena on need ütlused häbiväärsed ja haiged,“ sõnas ta. „Pole kahtlust, et Brexiti partei teatab varsti, et neil pole olnud mingit soovi kutsuda üles Euroopa kalurite mõrvamisele.“