Inspektsioon meenutab: alamõõdulise kala püüdmine võib tuua korraliku trahvi 

„Kontrolli käigus avastati pangest angerjas ning mõõtmisel selgus, et tegu oli selgelt alamõõdulise isendiga,“ märkis inspektsioon. „Õnneks oli angerjas eluvõimeline ja lasti tagasi vette ning kalamees ei pidanud tasuma 150 euro suurust keskkonnakahju. Alamõõdulise kala püüdmise eest alustati siiski väärteomenetlus.“

„Seega on kohane kõigile harrastuskalameestele meelde tuletada, et kui püüate alamõõdulise kala, siis tuleb see isend igal juhul koheselt tagasi vette lasta,“ rõhutas asutus. „Kümme korda mõõda, üks kord pista kotti!“