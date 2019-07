VETE HIRM: mida on hea teada haidest? 

Kuna haid on mere toiduahela tipus, siis hoiavad nad oma saagi arvukust kontrolli all ja nii loodust tasakaalus. Näiteks: haid söövad merekilpkonni, kes söövad suurtes kogustes meriheina. Merihein aga hoiab endas suuri koguseid atmosfäärist pärinevat süsinikdioksiidi. Kui merekilpkonnad liigselt paljunevad, siis satub see CO2 hoidla löögi alla.

Ja mitte ainult: haid olid maakeral olemas juba 190 miljonit aastat enne seda, kui dinosaurused siia ilmusid. Leitud on haide kivistisi, mis on 450 miljonit aastat vanad.

Keskmiselt on haidel 45 hammast seitsmes reas. Elu jooksul kaotavad haid neid 30 000 tükki, mistõttu on ookeanipõhi nendega üsnagi tihedalt kaetud.

Suure valgehai hammustuse tugevus on umbes 17 790 njuutonit ehk tema hammaste vahele jääda ei tahaks. Aga see on ka päris haruldane juhus, kui nii juhtub. Tõenäosus hairünnaku ohvriks langeda on umbes üks 3,7 miljoni vastu.