Puhkajaid šokeerinud delfiinilaip viitab kammelja salapüügile 

Viimastel aastatel on igal suvel teatatud Musta mere kaldale uhutud surnud delfiinipoegadest – mõnel puudu pea, teisel aga saba, kirjutab BBC .

Atanas Rusev organisatsioonist Save Koral Beach sõnas, et delfiinipojad jäävad kalavõrkudesse kinni, lämbuvad ja hukkuvad.

Rusevi sõnul on nii turistid kui vabatahtlikud teatanud tosinatest surnud delfiinidest „pea kõigis randades“. Tema sõnul aga leitakse rannalt vaid väike osa delfiinilaipadest ja tegelikult on olukord märksa hullem.

Save Koral Beach toetub oma andmetes rannakülastajate teadetele. Kui 2015. aastal oli kokku laekunud 300 teadet surnud veeloomade jäänuste leidmisest, siis pandi kokku rahvusvaheline teadlaste rühm. Teadlased leidsidki, et noordelfiinide peamine surmapõhjus on kammeljavõrgud.

„Nakkevõrkude silmad on väiksed, pisikesed delfiinid pääsevad neist läbi ja kui nad kord võrgu sees on, siis lämbuvad viie kuni kümne minutiga,“ sõnas Rusev. „Kui salapüüdjad võrku tühjendavad, siis viskavad nad surnud delfiinid merre, kust need rannale uhutakse.“