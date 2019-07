Riik keelas Sindi paisu läheduses kalapüügi 

Püügikeelu rakendamise eesmärk on kaitsta endise Sindi paisu kohale, ülesvoolu ning allavoolu jäävat kudeala pärast Sindi paisu likvideerimist. Tegemist on esimese kärestikulise jõelõiguga Pärnu jões, mistõttu paljud kärestikulist jõeosa kudemiseks kasutavad kalad koevad just sellel lõigul. Paisu likvideerimisel tühistati kalapüügi keeluala, mis oli sätestatud kalapüügieeskirjaga ning mis ulatus paisust 500 meetrit allavoolu. Kuna paisu likvideerimisel tekkis ka paisust ülesvoolu kärestikuline ala, on asjakohane endist keeluala täpsustada tekkinud uute olude põhjal. Kuna olukord on pärast paisu likvideerimist uus, sätestatakse keeluala esialgu ajutise püügikitsendustena, kuni optimaalse ja püsiva lahenduse leidmiseni.