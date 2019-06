Uudised Natad valmis? Järgmisel nädalal algab vähipüügihooaeg Toimetas Vidrik Võsoberg , täna, 15:30 Jaga: M

Lubatud on püüda vähki, mille alammõõt on 11 cm. Keskkonnaministeerium

1. juulil avatakse kalastuskaartide müük vähipüügiks. Olgugi et enamikus maakondades on püügivõimalused piirarvuvabad, leidub kohti, kus vähipüük on sel hooajal keelatud. Üks selline paik on Hiiumaa.