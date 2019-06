Ameeriklased katsetavad karpkala vastu võitlemises herpest ja kalakahurit 

Whooshh on kõrgtehnoloogiline kalade eemaldamise süsteem, mis kujutab sisuliselt segu kartulipüssist ja pneumaatilisest torust, kirjutab New York Times . Süsteemi katsetab Minnesota invasiivsete veevõõrliikide uuringute keskus, püüdes leida kõige efektiivsemat viisi karpkalade arvukuse piiramiseks.

Teadlased on muuhulgas püüdnud luua häid elutingimusi päikeseahvenale, kes sööb karpkala marja ja pidurdab nii karbi paljunemist. Katsetatakse ka näiteks elektroonilisi aedikuid, mis suunavad karpkalad püügivõrkudesse. Ning üks leitud viis kannab nime „Juuda tehnika“: sügisel püütakse ja märgistatakse mõned karbid ning kuna kalad liiguvad parves, siis saab neid hiljem püüda võrkudega GPSi signaali järgi.

Teadlased eksperimenteerivad ka mürkide ja patogeenidega. Muuhulgas on avastatud, et koi herpesviirus mõjutab vaid koikalu ja nende sugulasi karpe: vastav nakkus tapab kuni 90% kaladest. Teadlased märgivad. et selle viiruse ärakasutamine ei pruugigi olla midagi ulmelist.