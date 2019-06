Eesti sai teise ametlikult taudivaba kalakasvanduse 

VTA järelevalveametnikud on võtnud kalakasvandusest proove veeloomataudide suhtes ning kõikide proovide uurimistulemused on osutunud negatiivseks.

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on tegemist olulise töövõiduga. „Tegemist on juba teise kalakasvatusega Eestis, kes pärast aastatepikkust rangete bioohutusnõuete järgimist on jõudnud taudivaba staatuseni.“