Paisukonverents: Sindi paisu lammutamine lõi pretsedendi kogu Euroopas 

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütles avakõnes, et Pärnu jõgi on suure potentsiaaliga lõhejõgi ning peale paisu lõhkumist olid kalad pea kohe ka kohal uusi elupaiku hõivamas. „See on parim tõestus, et paarkümmend aastat püsinud betoonpaisu lammutamine oli meie kalade seisundi parandamise huvides ainuõige tegu,“ sõnas ta.

„Let it Flow! Estonia“ seminar on tolles sarjas neljas. Varasemalt on need toimunud Hispaanias, Inglismaal ja Rootsis. Konverents toimub Eestis eeskätt tänu Sindi paisu edukale lammutamisele, mis on teadaolevalt suurima mõjuga paisude avamise teemaline projekt Euroopas. Projekti tulemusel avatakse vee-elustiku rändeks üle 3000 km vetevõrk, eemaldatakse 8 rändetõket, tegevust koordineerib riik oma keskkonnapoliitika ning vahenditega – see on Euroopas erakordne.