KALAMEHE PEREKOND NÖRDINUD: vanavanaisa 70aastane sägarekord tühistati 

Roy Groves püüdis 1949. aastal 24,9 kilogrammi kaalunud kala. Algselt tuvastati hiiglane kanalisägana, vahendab Daily Mail. Hiljuti aga teatas osariigis loodusalade tegevust koordineeriv valitsusasutus South Dakota Game, Fish and Parks, et rekord on tühistatud, kuna mees püüdis tegelikult omal ajal hoopiski sinisäga, mitte kanalisäga.

Groves’i lapselapselaps James Labesky märkis, et ta ema ja tolle vanaisa olid palju rääkinud Groves’i kalastusalastest saavutustest ja mitte kunagi pole neid kahtluse alla pandud.

„Tundub, et nad (ametnikud) on lihtsalt vaadanud pilti ja näidanud seda mõnele kalaeksperdile,“ oli Labesky pahane. Mees lisas, et küll tema vanavanaisa ikka oskas kaladel vahet teha.

Aga osariigi kalandusprogrammi juht Geni Adams kinnitas, et ekspertide kinnitusel oli siiski tõesti tegu sinisägaga. Rekordi tühistamise otsust ei tehtud uisapäisa.

„Me saame aru, et paljude inimeste jaoks on see oluline asi,“ sõnas ta.

Kahe sägaliigi erinevused on küllalt vähemärgatavad. Olulisim vahe seisneb selles, et ühel sägalisel on kõhuuim sirge, teisel aga kumer.