„Kesk-kala“ esimesed sammud. Tööd Peipsi kalameestele.

Peipsi ja Pihkva järve kalamehed, pannes lootused ühistegelise omaabi peale, pole oma lootustes ja ootustes pettunud. „Kesk-kala“ hakkab esimesi samme tegema. Töö-hoole-kandeminister määras keskühisusele üks miljon marka kalameestele abiandmiseks. Et otsekohesel toetuseandmisel raha näol kogemuste järele kurvad tagajärjed olid, siis on „Kesk-kala“ juhatus teisi toetamisviise otsinud. Siin on kuulda võetud kalameeste eneste soove, mis nad „Kesk-kala“ asutamise koosolekul kuuldavale tõid: korraldada neile mingisugust tööd. „Kesk-kala“ juhatus tahab kõige pealt niiti muretseda ja kalameestele võrgukudumise tööd anda. Siis tahetakse metsalank osta ja sealt saadavast materjalist kalapüügi tarberiistu valmistama hakata, kus jällegi hulk kala mehi tööd leiaks. Edasi on veel kavatsusel kraavikaevamist ja muid töid korraldada.

Erakordselt pehme talve tõttu on järve jää tänavu niivõrd nõrk, et kalapüük, ka viletsasaagiline, võimata, sellepärast on töökorraldamine hädatarvilik. Töö-hoolekandeministri samm aga – kalameestele toetust jagada nende eneste poolt ellukutsutud keskühisuse kaudu, tuleb aina tervitada. S. K.