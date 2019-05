Spetsialist selgitab: kevadine haugipüük siseveekogudel 

Üks Eesti kogenumaid kalamehi Are Moora on muude tegemiste seas juhtinud haugipüügi õpitubasid. Alljärgnevas loos jagab ta oma kogemusi selle maitsva hambulise püüdmisest kevadsuvisel hooajal.

Kevadine haugipüük algab pärast keeluaja lõppu ja see on enamikul meie veekogudel 11. mail. Väikesed erisused on sisse seatud Peipsi-Lämmi-Pihkva järvel, kus püük algab 16. mail, ning Võrtsjärvel, kus püügi algus on toodud varasemaks, 16. aprilliks.

Eri aastatel võib ilm aprillis-mais temperatuuri poolest suuresti kõikuda. Just temperatuur meie jõgedel ja järvedel võib väga suurel määral mõjutada seda, millal haug ja tema saakkalad hakkavad kudema. Haug koeb enamikul veekogudel aprillis, seda muidugi soodsate ilmastikutingimuste korral. Miks peaks aga meid huvitama see, millal koevad haugi peamised saakkalad?

Nende kudemise ajast oleneb väga suuresti see, mis veekogu osadesse ja millal haugid toituma kogunevad. Näiteks Võrtsjärves ootab haug kaldaäärsetel madalikel kudema tulevat särge. Kui ilmastikuolud pole soodsad ja särg ei tule madalamasse vette, läheb ka haug madalikelt sügavamasse vette.

Natuke hiljem kordub sama enamikus jõgedes, kui kudevad särg ja viidikas tegutsevad madalates ning kärestikel on ka kõik röövkalad neid jahtimas. Kui kevadine haugipüüdja sellega ei arvesta, jääb tema saak väikseks.

JÄLGI ILMA, VEETASET JA TUULT. Millised oleks siis märgid, mida tuleks tähele panna ja mis ei laseks meil rängalt eksida? Esiteks järsud temperatuurilangused eelnevatel päevadel – see sunnib enamikku kalu suunduma sügavasse vette. Teine oluline asjaolu, mis mõjutab suurema osa kalade asukohta veekogus, on veetase. Kui veekogu kaldad on pärast pikemaid sademeperioode üle ujutatud, hoiavad kalad kallaste lähedale. Kui veetase on madal, tuleks kala otsida kaldast kaugemalt sügavamast veest.

Kolmas asjaolu, mis mõjutab kalade asukohta suuremates veekogudes, on tuul. Tugev tuul tekitab suure lainetuse, mis omakorda lööb madalikel vee sogaseks. Kaladele see ei meeldi ja nad ujuvad ära selgemasse vette. Samas võib mõõdukas tuul puhuda soojema pinnavee kaldasse ja seal meeldib kindlasti kõigil kaladel olla.

Laias laastus võiks öelda nii, et sooja ja mõnusa ilmaga otsi haugi madalamast ning külma ja kõleda ilmaga sügavamast veest.

Nagu eeltoodust näha, mõjutavad ilm ja temperatuur väga suurel määral seda, millal ja millisest veekogu osast peaks haugi otsima.

SOE PÄEV ON HEA PÜÜGIPÄEV. Kui nüüd rääkida sellest, milline kevadine osa ööpäevast sobib haugipüügiks kõige paremini, siis siin pean jällegi peatuma temperatuuridel. Oma kogemuse põhjal ütleksin nii, et sooja sombuse ilma korral võtab haug hästi kogu valgel ajal. Kõige rohkem mõjutavad võttu järsud temperatuurilangused, mis võivad haugi isu tundideks või isegi päevadeks ära rikkuda. Ka olen täheldanud haugi vähest aktiivsust varahommikuti külmemate kraadidega tundidel. Kevadel ongi nii, et mida soojem, seda suurem on tõenäosus hea võtu peale sattuda. Kuigi olen saanud kopsakaid hauge ka hommikupoolsel ajal, on minul enamik suuri haugivõtte olnud õhtuhämaruses. Just sellepärast eelistan kevadel käia haugipüügil õhtupoolsel ajal.

Suvise püügiga võrreldes ongi võib-olla suurim erinevus selles, et kala võtab hästi päev läbi. Kui päevased temperatuurid lähevad juba üle 20 kraadi, jäävad paremad võtutunnid hommikupoolsesse aega.

Autor ja 4,3-kilone Peipsi haug. Fotod: Igor Nael ehk Ixa

KUIDAS VALIDA ÕIGET LANTI? Sügisene püük sarnaneb paljuski kevadisega, kõige suurem erinevus on lantide suuruses, värvis ja mängu võnkesageduses. Kuna vesi on kevadel veel üsna selge, siis lantide värv võiks sarnaneda saakkalade omaga, väga erksad neoontoonid pigem peletavad kui meelitavad sel ajal haugi. Muidugi on ka erandeid – kui leiate kevadel kuskilt hägusamat vett, töötavad neoontoonid väga hästi, need veekogud võivad olla näiteks Võrtsjärv ja Suur-Emajõgi. Võrtsjärv püsib pärast tugevaid tuuli mitu päeva õige sogane ja Suur-Emajõkke voolabki vesi just Võrtsjärvest.

Lantide värv oleneb palju ka vee sügavusest, kus te parasjagu püüate. Madalamas selges vees – eriti päikesepaistelise ilmaga – võiks lantide värvis domineerida tumedamad toonid, punane, vase tooni punane, must, pruun, tumeroheline, tumekollane. Kui püüame aga sombuse ilmaga sügavamas vees, võiksid kasutusel olla heledamad toonid: hõbedane, kuldne, valge, oranž, helesinine, kollane.

Veel võib värvitoone eristada antud päeva soojuse järgi. Soojadeks toonideks peetakse kollast, punast, rohelist, pruuni ja kuldset. Külmal ajal sobivad rohkem valge, hõbedane, sinine ja oranž. Must ja punane on universaalsed ning sobivad landi värvigammasse peaaegu alati.

Kevadilm on väga kõikuv, see võib muutuda järsku külmaks, siis jälle soojaks, sellepärast peaks meil kaasas olema palju eri toonis lante.

KALA EI OLE VÄRVIPIME! Olen palju kuulnud, et kalad on värvipimedad ja landi värv ei mõjuta püügi tulemust vähimalgi määral. Mina sellega ei nõustu, sest minu kogemus näitab selgesti vastupidist.

Üks kindlaid tõestusi selle kohta, et värv on oluline, oli paadiga landi järelevedamine Viljandi järvel. Viljandi järv asub sügaval ürgoru põhjas, varahommikul paistab päike linnapoolsele kaldale ja soojendab vett juba varakult. Järve teine kallas asub sel ajal kõrge mäeselja varjus, sinna päike peale ei paista. Olen paljudel kordadel kontrollinud kalade eelistust, pannes kahe spinninguga järele vedama kaks ühesugust lanti, mis erinevad üksteisest ainult värvi poolest – üks lant niinimetatud soojades ja teine külmades toonides. Kalad eelistavad järjekindlalt päikese käes soojades ja varjulises vees külmades toonides lanti. Kui värvist midagi ei olene, siis kuidas seda seletada?

Neid juhuseid, kui kapriisne haug on hakanud nii-öelda koostööd tegema mingi kindla värvitooni peale, on minu praktikas väga palju. Mul on olnud kasutuses väga palju lante, aga ma pole leidnud ühtegi nii universaalset, mis töötaks iga ilmaga ja igal aastaajal.

Kui nüüd rääkida veel kevadistest haugipüügilantidest, siis need on võrreldes teiste avaveepüügi aastaaegadega pisut väiksemad.

Veel üks väga oluline omadus lantide valikul on kindlasti see, millist võnkesagedust haug oma küljejoonega tunnetab. Väga aktiivse võnkega landid kevadise püügi jaoks ei sobi. Vobleritest sobivad kevadel püügiks hästi minnow-tüüpi landid, mis võnguvad rohkem piki telge küljelt küljele. Aktiivsema mänguga shad- ja crank-tüüpi landid tuleks jätta ootama suvist ja sügisest haugipüüki. Minnow-tüüpi landid võiks olla samuti mitte väga suured, vaid kuni 15 cm pikad.

Üldiselt oleme kevadel dilemma ees: kas püüda ainult suurt kala, saada päevas üks-kaks võtet, või püüda väiksemate lantidega ja saada palju võtteid –, aga sellisel juhul peab ka palju väiksemaid kalu vette tagasi laskma.

Mina pooldan kindlalt väiksemate lantidega püüki, kuna nii toimides saame kindlasti ka teisi kalaliike, näiteks ahvenat, turba, säinast ja koha. Ja muidugi ütlus, et suur lant püüab suuri kalu, ei pea alati paika. Kõik minu püütud üle viie kilo kaaluvad haugid ja kohad on võtnud kuni 10 cm pikkusi lante.