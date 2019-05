Pöline kaluritoit kuivatatud kalast. Lugu sellest, kuidas mulle Instagramis räägiti vanaema kuivakala-kastmest 

Kala tuleks pannil nõrgal kuumusel vähemalt pool tundi pehmeks hautada.

Varu endale kümme mõnusat, mütakat, maitsvat kuivatatud kala (kui pole särge, võta siiga või haugi või mõnd muud kuivatatud kala). Puhasta kala küljest liha lahti. Seda tehakse nii, et tõmbad kala saba poolt pea poole ära tema kõhu, seejärel puhastad kalad soomustest ja eemaldad liha luude küljest. Õnneks saad kalamarja, kui seda juhtub olema, kohe ära süüa.

Ujupõied pane kõrvale, kärsata hiljem välgumihkliga krõbedaks ja söö ka ära. Retseptis on kuus kala, aga soovitan võtta kümme, sest siis saad rahulikult kolm kala mõnuga nahka panna ja alles siis kastme kallale asud­a. Muidu ei mängi välja, ütlen oma kogemusest!

Aga tagasi kastme juurde. Tee lihast suupärased tükid, pane need pannile. Lisa vett ja lase tükkidel pehmeks haududa. Mida kauem, seda parem, pool tundi kindlasti. Madalal tulel, nii et podiseks ja liha pehmeneks. Lõpuks lase veel välja keeda ning prae kalatükid kuldpruuniks.

Kui kalad hakkavad seda õiget värvi saavutama, viska sisse ka kahe hakitud sibula tükid ning lase neil paar minutit praadida, enne kui lisad suure supilusikatäie jahu ja kõik läbi segad.

Nüüd lisa hapukoor ja vesi. Kogused on siin suhtelised, sest mõnele meeldib paksem, teisele vedelam kaste. Maitsesta musta pipraga, soola on kastmes niigi.

Keeda kartulid. Mida kohalikumad ja värskemad, seda parem. Mina keedan kartuleid alati ja ainult koorega ja söön ka koorega, sest need vähesed vitamiinid, mis kartulis on, on ikka just seal koore all ja kuidagi on maitsvam ka, kui koorega keedad. Pane kuumad auravad kartulid taldrikule, soovi korral viska neile seltsi tükike võid.

Pane kaste kartulitele, nii et oleks vedelat ja lihatükke. Kaunista tilli ja rohelise sibulaga. Maitse, mis su suus kohe plahvatab, on lihtne, puhas, kodune ja kuidagi ... traditsioone täis. Tänapäeva gurmee!

Kuivatatud kalast saab imelisi toite teha, meie vanarahvas ikka teadis, et tegelikult on kõige parem kraam see kohalik ja kodune, lihtne ja päris! See toit sobib hästi palava suvepäeva lõunasse või lõppu, aga ka talvisesse kaamosesse, kui tarvis kalarohket kevadet meenutada.