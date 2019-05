Ühepäevik. Või üheaastik?  

Sel putukal oli kindlasti midagi öelda, aga me ei suutnud ta keelt veel nii hästi jälgida. Oli selge, et igaüks, kes peab kogu elu ühte päeva mahutama, räägib kohutavalt kiiresti. Saime peagi aimu, et ta purskas välja sadu sõnu sekundis, kuid me ei suutnud neid piisavalt nobedalt tabada.

Hugh Lofting

„Doktor Dolittle´i aed“