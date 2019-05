Näiteks forell on välise ilu poolest kindlasti üks kalade missivõistluste favoriite. Esimene või teine printsess vähemalt. Forelli puhul löövad tema värvid ja muster: kohati viskab roosakat ja keha on maitsekalt täppidega üle külvatud.

Särg on omamoodi hall hiireke. Nagu see silmatorkamatu väheldast kasvu näitsik raamatupidamisest, kelle nimi sulle kuidagi meelde ei taha jääda. Aga kui oled neiu kohvile kutsunud (või kala räästa alla riputanud), siis vaatad teda ja mõtled: hmm, temas ikka on midagi.