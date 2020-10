Kui palju Läänemere kala siis ikkagi tohib süüa? 

Kuid ka sel puhul tuleb arvestada, et need arvutused on tehtud kõige ettevaatlikumalt, lähtudes ehk nö halvima stsenaariumi põhjal, mis tähendab siis seda, et iga liigi puhul võeti aluseks kõige kõrgemad tuvastatud saasteainete väärtused. Seega enamikel juhtudel jääb saasteainete sisaldus tegelikult allapoole ning selliseid kindlaid fikseeritud numbreid ilma konteksti arvestamata ei olegi võimalik välja käia.



Euroopa Toiduohutusamet annab saasteainete tarbimisele nädalased soovituslikud kogused inimese kg kehamassi kohta, mis ongi oma olemuselt soovitusliku iseloomuga ega arvesta näiteks kalade kasulike omadustega ning eeldavad, et inimesed saavad ka mujalt teatava koguse dioksiine. Toiduohutuse määravad ära siiski EL määruses (1881/2006) kehtestatud piirnormid saasteainete kontsentratsiooni kohta kalas ehk siis need on tegelikult kaks eri asja. Seega arvutused on soovituste põhjal välja toodud näitlikustamiseks ja neid päris üks ühele ei tohiks võtta.



Seda enam, et lisaks halvima stsenaariumi alusel tehtud arvutustele on ka EL määruse kohaselt saadud väärtused oma iseloomult ettevaatlikud. Tulemuste puhul käsib määrus kasutada sisalduse ülempiiri põhimõtet, mis tähendab, et dioksiinide ja dlPCB-de summa arvutatakse eeldusel, et kõigi allpool määramispiiri olevate eri analoogide sisalduste väärtused võrduvad määramispiiriga ning sinna juurde tuleb liita veel mõõtemääramatused. Kõik see omakorda tähendab, et kõik tulemused on eelduslikult juba kõrgemad, kui tegelikud sisaldused.



Kogu seda tausta arvestades ei saagi neid numbreid tõlgendada kui fikseeritud tulemusi ning need näitlikustatud arvutused on saadud maksimaalsete tulemuste põhjal. Mistõttu võib öelda, et kui nüüd natuke rohkem kala süüa, siis ei oma ka see inimesele mingisugust ohtu.



Kõige olulisem uuringu tulemus on ikkagi see, et meie kalad on eelnevate uuringutega võrreldes puhtamaks läinud ning inimesed ei peaks kartma kala söömist."