Vali õiged kalastusprillid! 

Roosad, kinaverpunased ja vasekarva klaasid − need värvid on parim valik pilves ilmaga, kuid eredatel päikeselistel päevadel pole neist abi. Aitavad suurendada kontrasti ning pilvistel päevadel vees olevate objektide ja kalade nähtavust.

Klaas peaks olema ülalt alla suunas kumeruseta, kumerduda võib see pigem külgedele, hõlmates vaid perifeerset nägemist. Hea viis testida, kas klaaside kumerus sobib, on panna prillid ette ja vaadata siis igas suunas, liigutades ainult silmi. Kui märkad mõnes suunas esinevat moonutatud pilti, tasub kaaluda pigem teisi ja sobivamaid prille.

Veendu, et prillid sobivad hästi pähe, et neil on ilmastikule vastavad sobivat värvi klaasid ja et klaaside kumerus on õige. Heade prillidega on püügimõnu suurem.