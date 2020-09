Juhtkiri | Raha vedeleb maas 

Esimesel lugemisel rabas Scotti arvamus mind oma pessimismiga. Ent Ameerikas kui Eestis elanud ja paljudes kohtades üle maailma kala püüdnud Scott küllap teab, mida räägib. Eks ole tänaseks ju paljud Eesti kalamehed mujal maailmas püüdmas käinud ja saanud seega osaks näiteks Norra kalapüügiturismist. Mõelge korraks, fjordis-ookeanil ja lõhejõgedel käijad, mis on see summa, mille te oma tripi peale tavaliselt kulutate? Pakun puusalt, et nädalase reisi eelarve läheneb 1000 eurole. Osa sellest moodustab muidugi ka transport, ent suurem osa kulub siiski majutusele, püügilubadele ja kohapealses kaubanduses. Terved piirkonnad elatuvad seal kalaturismist – kui hooaeg lõppeb, jääb elu pooleks aastaks seisma nagu talvel Muumiorus. Hooajaga on aga terve aasta kassa kenasti täis teenitud.

See on ju Norra, ütleb nüüd lugeja. Mida on meil neile vastu panna? Pakun, et kui me näiteks oma lõhejõed korda saaksime, tuleksid fanaatikud kogu maailmast siia uusi püügikohti avastama. Sama võiks toimuda merehaugi, meriforelli ja jõeforelli püügiga. Püüavad me veed tühjaks? Aga kehtestame C&R-i ehk püüa-ja-vabasta püügiviisi nõude. Lubade müügist saadavast rahast saab noorkala juurde asustada. Ja nõnda edasi.