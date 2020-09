Foto | Seened-marjad ja kirkad toonid − sügis jõuab kohale 

SÜGISENE KÜLATEE. Õige valgus ja veidi udu – ja taas on hea pilt sündinud. Foto: Karl Adami

PIMEDAD ÖÖD JA UDUD. Kes veidigi pärast „Aktuaalset kaamerat” väljas liikunud, on küllap märganud, et õhtud pole enam päris nii valged kui möödunud suvekuudel. Kesköö lähenedes võib asuda taevalaotuses tähti loendama. Sügisekuu on üks paremaid aegu nii langevate tähtede, Linnutee kui ka uduste hilisõhtute jäädvustamiseks. Septembris on taevalaotus juba eriliselt sügav ja tume. Ilmselgelt annab seal toimuvast parima ülevaate paik, mis jääb suuremast valgusreostusest kümnete kilomeetrite kaugusele.

Kindlasti on tähtede ja hämaruse jäädvustamisel olulisimad abimehed kindel pind ja statiiv. Niiskete ja uduste ööde tarvis võiks ennast varustada ka objektiivi esiläätse puhastamiseks mõeldud lapiga. Ühtlasi tuleks nende motiivide jäädvustamiseks teha tutvust kaamera võimekusega − kas kaamera lubab ka 30 sekundist pikemat säriaega ning millisest piirist alates on valgustundlikkuse (ISO) tõstmine väga mürarikas, mida peaks vältima.

Statiivist on kasu muidugi ka hommikuste udude jäädvustamisel. Päevane ja öine temperatuur kõigub juba omajagu, mis tähendab, et mõnel jahedamal varahommikul võib väljas laiutada meeldivalt paks ja piimjas unenäoline udu. Tänu vaheldusrikkale ilmale on tänavu uduseid hommikuid pakutud hulgi ning arvata võib, et taoline trend jätkub oktoobrini.