Urmas Kõljalg: „Häid söögiseeni peaks tänavu tulema veel massiliselt.“ 

„Kindlasti jätkub kuuseriisika- ja porgandriisika-aasta, mõlemad on männiga seotud seened. Kuuseriisikat saab korjata suuremates kogustes, porgandriisikat on vähem, enamasti kasvab ühekaupa, aga on väga maitsev,“ ütleb Urmas Kõljalg, seeneteadlane ja akadeemik.

Mis on sinu hinnangul hea söögiseen?

Seened, mida võiks saada veel massiliselt korjata ja mis praktiliselt ei ussita, on lehter-kukeseen ja kollakas kukeseen. Need on tõesti väga head seened, ainult et inimesed eriti ei tunne neid, kuna nad on harilikust kukeseenest üsna erinevad.