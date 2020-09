Kala- ja kirjamees Scott Diel: „Lendõngemees on juba leppinud, et ta ei püüa kõige rohkem või kõige suuremaid kalu. Ta ei otsi sööki – ta otsib elamust.“   

Kui satun juhuslikult kuhugi, kus leidub bonefish’i, tahaksin selle püüki proovida. Aga pole oluline, sest tavaliselt on keskkondades, kus bonefish elab, liiga palav.

Kui tihti ja kus Eestis kalal käid?

Kevadel ja suvel paar-kolm korda nädalas. Arvan, et olen vee peale umbes viiskümmend päeva aastas. Kus, see on top secret – aga arvan, et tavalistes kohtades. Käin tihti kanuuga, sest nii jõuad paikadesse, kus on raskem jala käia.

Scotti isa ja ema kalal. Foto: Erakogu

Vaatan vanalt fotolt, et nii su ema kui ka isa püüavad kala. Kas see on peretraditsioon või ongi teie kandis kõik kalamehed?

Ema, isa, vend, onupojad ... Kõik püüavad kala. See on peretraditsioon. Isegi mu vanaisa ja vanaema käisid 1940−1950-ndatel koos kalal.



Mis kalu teie kandis jahitakse ja kuidas püük välja näeb?

Mu kodujõgi on Little Red River Arkansases osariigis. 1962. aastal ehitati sinna tamm ja looduslik kalapopulatsioon (ameerika bass) pidi minema allavoolu, kus vesi oli soojem. Nüüd tuleb vesi jõkke altpoolt tammi ja temperatuur on seal aasta ringi 10 kraadi, mis on ideaalne forellidele. Inglise keeles kutsutakse sellist jõge tailwater stream’iks.

Jõeforellid istutati sinna 1960-ndatel ja nad on selle aja jooksul jõudsalt arenenud. Enam neid ei asustata. Umbes 18-kilone jõeforelli maailmarekordi-kala püüti ka 1992. aastal Little Red’is (see rekord on nüüd küll juba ületatud).



Millised on olnud su ägedamad püügid?

Ma pole oma elus palju suuri kalu püüdnud. Pigem otsin ma ilusaid hetki. Mäletan hästi, kuidas eelmisel suvel „plahvatas“ veepinnal kilone harjus mu putukat haarates. Või kui uhke ja õnnelik oli mu laps, kui püüdis oma esimese haugi (ta oli viieaastane ja püüdis kuuedollarilise Wal-Marti spinningukomplektiga). Või kuidas püüdsin koos isa, ema ja vennaga Ameerika jõgedes.

Kui käin kalal, on kala kõrvaline, ja sellepärast käin seal, kus on ilus ning mitte alati seal, kus elavad suured kalad.