Aasta rekordkala konkurss: turske turb Emajõest 

2,43 KG TURB. „Püüdsin täna Emajõest oma rekordilise turva, kaal 2,43 kilo ja pikkus 51 cm, L ‒58 cm,“ kirjutab meile veterankalamees Viktor Katenev, kelle päevikut oleme ajakirjas eraldi rubriigina avaldanud. „Püütud tonkaga, söödaks viidikatükk. Pärast pildistamist, mõõtmist ja kaalumist kulus kala reanimeerimisele umbes 10 minutit, enne kui tal eluvaim tagasi tuli ja vaikselt sügavusse ujus.“

Turva Eesti rekordiga aga tekib küsitavusi. N. Mikelsaare raamatus „Eesti NSV kalad“ aastast 1984 on kirjas, et reaalselt oli tolleks ajaks teada suurima turva kaaluks 2,63 kg. Eesti rekordina siin-seal figureeriva 6,4-kilose turva kohta pole kahjuks tõendeid (ei fotot ega soomuseid), ehkki on teada püüdja – J. Lohk. Viimane on turva püügilugu kirjeldanud ka raamatus „Õngemees kalavetel“ (1957). Muuhulgas ütleb püüdja, et „tugevuse poolest meenutasid tolle haruldase turva mokad lõhe omi; suu oli nii suur, et abikaasa sai talle oma rusika vabalt suhu pista. Erakordselt ilusad korrapärased soomused olid umbes viiekopikalise suurused. Hoidsin tükki paarkümmend alles, kuid sõjapäevil läksid need kahjuks kaduma.“