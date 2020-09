Tragimine Pärnu lahel: tapjavõrke õnneks palju ei leitud 

Analüüsime tragimise käiku ja tulemusi kalurite ja teadlastega ning siis otsustame, kas ja kuidas tragimist edaspidi läbi viia. Hea meel on märkida, et Pärnumaa rannakalurid toetavad sarnaseid üritusi, sest need on vajalikud Pärnu lahe keskkonnaseisundi parandamiseks.