Veterankalamees Katenevi päevikud 1980: Kalevi klubi meister ja ilusad ahvenad Peipsilt. 

1. VEEBRUAR, PEIPSI, KALLASTE. Mati Luht helistas ja rääkis kuidas ta Peipsist lutse kakub. Ühel päeval olevat saanud 24 lutsu, kokku 28 kilo ja suurim 3,4 kilo. Tegin Viljandis natukene agitatsiooni, tulime kuuekesi Kallastesse ja läksime õhtul koos Matiga lutsujahile. See käik oleks võinud olemata jääda, sest olud olid väga ekstreemsed. Lund jääl põlvini, tormine idatuul, −14 kraadi külma. Tuisk oli selline, et isegi päevavalgel nähtavus minimaalne. Püügipiirkonda astusime kompassi järgi, minna oli 2–2,5 km kaldast. Liikuma hakkasime juba valges, kui rada oli veel veidi märgatav. Mina püüdsin vaid 2,5 tundi ja läksin kaldale tagasi, kuna ilm oli kohutav. Auke raiusime tuuraga, need augud tuiskas kähku täis ja hiljem neid enam ei leidnud. Astusin korra ühe jalaga auku sisse, kuid õnneks jalg jäi kuivaks. Tegin ainult kaks auku ja mul õnnestus püüda üks 1,1-kilone luts. Mati tõmbas selle aja sees ühest august kolm lutsu jutti. Mati andis mulle kaks oma lutsu kaasa, et ma suppi keedaksin. Seadsin sammud kaldale, ajuti lumesadu katkes ja linna tuled tulid nähtavale, tuul puhus tagant – tagasi minna oli tunduvalt lihtsam. Lumi oli põlvini, astuda oli siiski raske. Teekond kaldale võttis vähemalt tund aega. Kaaslased püüdsid veel paar tundi ja tulid ka ära, selleks ajaks oli mul juba supp keedetud ja mehed said kohe söögilaua taha istuda. Sain meestelt kiita ja võisin nina püsti ajada. Jää paksus 50−55 cm, lund 30−35 cm.