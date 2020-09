Mitmesugust Konkurss kestab – saada oma foto! Margo Pajuste , täna, 18:00 Jaga: M

GALERII

PÄIKE TEEB PAI. Kellele ei meeldiks hetked, mil soojad päikesekiired näole langevad. See seen, kes oli puurisu all pooleldi peidus, naudib päikesetantsu oma kübaral ning sellist vaatepilti saab nautida vaid teatud nurga alt. Kui objektiivi kork poleks maha kukkunud, ei oleks ma seda seent märganud. Foto: Andra Allik

Ära pelga, saada meile oma metsapilt. Kaotada pole midagi, aga võita nii mõndagi − au ja kuulsus ajakirjas ilmunud piltidena + väike meenegi.