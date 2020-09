C&R ehk Püüa ja vabasta – mis see on ja miks? 

Harrastuslikul kalapüügil on palju tahke ja motiive kalale minna on erinevaid.

C&R SÄÄSTAB. Kalamehed, kes on endale isikliku ülem– ja alampiiri kehtestanud, tegelevadki juba praktiliselt C&R püügiga (ingl catch and release – eesti keeles „püüa ja vabasta“). Tundub vägagi jätkusuutlik – kas pole?

Eestis harrastatakse seda püügiviisi seni võrdlemisi vähe ja seetõttu meil napib ka kogemusi. Mujalt maailmast on häid näiteid mitmeid. Norra parematel lõhejõgedel, võtame näiteks Beiarelva, on kehtestatud lõhedele alam- ja ülempiir (35 ja 65 cm). Suuremad ja väiksemad kalad tuleb vabastada ning püüda võib kidata konksudega lantidega. Seejuures on kehtestatud ka nn lubatud suurusele päevase ja hooajalise väljapüügi normid – päevas üks lõhe, hooaja kohta neli. Ja ehkki jões liigub (väheste eranditega) vaid looduslik lõhe, kala jagub ‒ Beiarelvas on hooajal püütud ka 10 000 kilo lõhet.