Parim aeg latikapüügiks Emajõel: rammus kala võtab päev läbi 

LIPSUD-KONKSUD-TINA. Klassikalisel Emajõe tonkal on tinast ülespoole seotud kaks-kolm 20–30 cm pikkust lipsu. Lips peab olema kindlasti tamiilist, mitte nöörist, ning nõrgem kui pealiin. Näiteks 0,3 mm pealiini korral võiks lips olla 0,2–0,25 mm. Selle mõte on, et kui lips takerdub millegi taha, katkeb vaid lips ning ülejäänud rakendus jääb kalamehele alles.

Klassikaline rakendus. Foto: Margo Pajuste

RAKENDUS. Enamlevinud rakendusel on kõige all pöörlaga tina, sellest ülalpool kinnitatud kaks lipsu. Lubatud on kolm, aga siis on ka sassimineku võimalus märksa suurem.