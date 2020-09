Lastega loodusesse? Igatahes! 

KUI VANA LAPSEGA SAAB MATKALE MINNA? Su laps on valmis matkale minema siis, kui sa ise oled, ütleb matkaentusiast ja väikelastega matkamisele pühendunud liikumise Hike it Baby asutaja Shanti Hodges. Tema läks poega spetsiaalse raamiga kandekotiga seljas kandes matkale, kui poiss oli vaid mõnenädalane.

Vali lastele jõukohane marsruut. Paar tundi on täiesti piisav. Eelkooliealistel võiks matka pikkus jääda alla viie kilomeetri. Igaks juhuks arvesta, et võib-olla peate lõpuks kõiki kukil tassima.

Mitu last on enamasti parem kui üks – samaealised jõmpsikad tegutsevad koos ja neil ei hakka nii kergesti igav. Olukord muutub drastiliselt, kui on vaja vahetada kõige väiksema mähkmeid ning kolme- ja nelja-aastane võivad sel ajal lihtsalt võssa kaduda. Hoia neid sel ajal tegevuses – anna suurendusklaas ja lase maapinnal sipelgaid vaadata. Küsi neilt, mida nad kuulevad ? Kas laulab lind, mühiseb mets või on kaugemalt kosta rongi häält? Lase neil peast loetleda nii mitu looma, kui nad vähegi teavad.