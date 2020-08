Elu mugavamaks 

Nemo Equipment Flyer isetäituv õhkmadrats. Foto: Nemo

Kui panna kokku vahtpolstri vastupidavus ja õhkpadja mugavus, siis pakub Nemo Flyer parimat mõlemast maailmast. Uudses disainis on kasutatud õõnesvahtu, mis säilitab tiheduse ka siis, kui see on täis pumbatud. Väliselt on madrats kaetud kerge 20D kangaga. Selle kaal on ligi kilo, mis pole ülikerge, kuid tänu oma kasutamislihtsusele ja mugavusele on Flyer oma raskust väärt.