Õpime Pärnu jõel latikat püüdma! 

Pärnus saab suurt, merest sisse tulnud latikat soovi korral edukalt püüda lausa kesklinnas. August on latikapüügiks täpselt paras aeg.

Kuidas latikat käsiõngega tabada, näitab meile 2019. aasta Eesti meister õngitsemises Konstantin Voznjuk, kes on sünnist saati Pärnus elanud ja pea sama kaua seal ka kala püüdnud.

KUS PÜÜDA? „Püüda saab pea igal pool, kus jõele ligi pääseb, kuid kindlasti tuleks algul tutvuda püügipaiga sügavuse ja põhjareljeefiga,“ ütleb Kostja. Mitmes kohas on kaldad võssa kasvanud, kuid see püüki ei takista, kuna poest saab osta erinevaid vikateid, millega püügipaik (ja vajadusel ka jõepõhi) meelepäraseks puhastada.

Edukalt saab püüda nii kesklinnas kui kaugemalgi, näiteks Uuest sillast edasi Tammistes. Ent me räägime praegu merelatikast, kes tuleb jõkke suvel ja jääb sinna toituma ilmselt kuni talvitumiseni. Need kalad pigem ei lähe tänapäeval enam n-ö Lennuki alt ülespoole, sest pelgavad Reiu risti kandis toimetavaid erinevaid mootoriga lõbusõidukeid. Sügise poole, kui vesi on jahenenud ja lõbusõidud tehtud, võib merelatikat tabada väga edukalt ka Reiu ristist ülevalpool.