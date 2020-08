Mati Kaal – mees, kes on söönud lõviputru 

„Taksojuhid ütlevad, et öösel näeb Tallinnas rebaseid rohkem kui kasse,“ räägib elupõline loomaaia direktor Mati Kaal, kuidas mets tungib linna, sest linn tungib metsa.

Kes on kõige haruldasem loom, kelle liha sa oled söönud?

Vau! Ma ei julge isegi öelda, kes neist võib olla kõige haruldasem … Kas haruldane selles mõttes, et ta ise on harvaesinev või pigem on ta ebatavaline söögiloomana?

Kõigepealt selles mõttes, et ta ise on haruldane. Amuuri tiiger, kukkurhunt?

Mingeid väga-väga haruldasi elukaid pole õnnestunud proovida. Omal ajal sai maitsta loomaaias välja praagitud loomi ja ülikooliaegsetel ekspeditsioonidel läksid potti kõik, kellelt muuseumi jaoks nahk maha võeti. Kui loomaaias praagiti pärast koerte katku põdemist välja lõvid, sai tehtud lõvipraadi. Kunstnik Sándor Stern, kes oli loomaaia tolleaegse direktori Karoly Sterni vend, pidas oma kunstiinstituudi kursuse kokkutuleku ka selle lõvilihaga ära.

Sa oled mees, kes on sõna otseses mõttes söönud lõviputru?

Jah!