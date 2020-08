Maskiga murdjad: kiililised meil ja mujal maailmas 

Kiililised on maailma magevete üks liigirikkamaid putukarühmi, neid on teada üle 5500.

„Ühtäkki ronis veest välja putukas, kes sarnanes äsja kosmosest saabunud tulnukaga. Ta rühkis vaevaliselt mööda hundinuia vart üles. Putukal olid suured pungis silmad ja lihajas keha, mida kandsid ämblikujalad; rinnal rippus tal mingi veider, püüdlikult kokku volditud värk, mida võinuks pidada marsielaniku akvalangiks.“ (Gerald Durrell, „Kohtumised loomadega“)

Enamiku ajast veedavad nii jõe- kui ka järvekiilide vastsed taimestikus või põhjasettes peidus viibides.

Eestis teab Mati Martin üle 60 liigi valmikuid. Aeg-ajalt neid ükshaaval lisandub. Liigini määratud vastseid on seni leitud 40 ringis. Kui valmikud on kõigest luureretkel või hädapeatusel, ei pruugi neil vastseid tekkidagi. Iseasi, et ka vastsete jälgijaid leidub palju vähem kui valmikuhuvilisi − nii võivad mõned liigid märkamata jääda.