Kuidas valida pilte fotokonkursil osalemiseks? 

Konkursse on väga erinevaid ja igaühele tuleb läheneda individuaalselt.

Esmane erinevus seisneb konkursi reeglites. Nendega peab kindlasti tutvuma ja neid punktuaalselt järgima. Reeglites on tavaliselt kirjas, millisel teemal pilte konkursile oodatakse, kus ja millal võivad need tehtud olla, milline on piltide saatmise tähtaeg ning nõuded pildi suuruse, värvide ja lubatud töötluse osas. Näiteks ei ole mõtet saata mereteemalisele konkursile pilti metsateel kohatud tantsivast karust, isegi kui pilt on suurepärane. Kui konkursil on erinevad kategooriad, tuleb foto kindlasti lisada just selle kategooria alla, kuhu see paremini sobib.

Kui reeglid on selged, algab kõige keerulisem osa − kuidas valida oma fotode hulgast need, mida konkursile saata? Tavaliselt piirab iga konkurss fotode arvu osaleja kohta, seega on väga oluline saata sinna just parimad tööd.

MIS ON VAU-EFEKT? Valiku tegemisel on oluline foto vastavus etteantud teemale, foto tehniline kvaliteet, narratiiv ja eristumine. Hea mõte oleks enne valiku langetamist vaadata sama konkursi või sarnaste konkursside varasemaid võidutöid. Mis on neis piltides sellist, mis paelub ja teeb need eristuvaks? Selleks võib olla eriline valgusmoment, õigel ajal tabatud hetk või võtte keerulisus, mis tekitab küsimuse „Kuidas ta selle tegi?“ või siis fotod, mille esmasel vaatamisel ei saagi aru, mis täpselt on pildil. Viimase kahe kategooria ühine nimetaja ongi „vau“. Katsuge leida ka oma piltide hulgast sellised, mis tekitaksid selle vau-efekti nii endas kui ka teistes vaatajates.

Samas peab arvestama, et kui pilte hindab žürii, siis neis võib vau-efekti tekitada midagi hoopis muud kui teie sotsiaalmeedias enim meeldimisi saanud pildil kuvatu. Näiteks kui teie kodulehel saab ohtralt kiitust kena loojangupilt, jätab see žürii sageli külmaks, sest selliseid on palju nähtud. Jah, see on ilus, aga kui sellel puudub vau-d tekitav element, siis see finaali ei jõua. Pigem julgege eristuda ja valige fotod, millel on midagi sellist, mida pole teistel nähtud. Selleks võib olla ka mingi detail, muster, loodusnähtus jms.

Samuti eristuvad pildid, mis jutustavad lugu ehk siis leidub neis narratiiv. See võib olla dialoog suure ja väikese, kurja ja hea, külma ja sooja ning muu taolise vahel või olustik, mis sisaldab tegevust, liikumist, dünaamikat.

Lihtsaks eristumisvõtteks on ka ebatavalisest vaatenurgast tehtud pildid, näiteks alt üles, ülevalt alla, sipelga vaade rohujuuretasandilt jms.