Helkivad ööpilved: tähtedestki eredamad külalised suveöises taevas 

Neid kutsutakse ka hõbepilvedeks, sest loor, mille nad üle taeva laotavad, on tavapäraselt hõbehalli või valget tooni. See pilverüü asub ligi 80 kilomeetri kõrgusel ja selle paneb helendama allpool horisonti asuv loojunud päike.

Helkivad ööpilved on isegi tähtedest eredamad. Igal õhtul moodustavad need erinevaid mustreid kord lainetades, kord justkui üle taevavõlvi purskudes. Need pilved ilmuvad vahetult pärast loojangut ja kaovad päikesetõusuks. Samas ei ole need igaõhtused külalised, seega peab ikka silmad lahti hoidma ja neid jahtima.