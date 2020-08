Meelitame ahvenat: paar head nippi passiivse kala püügiks 

Augustikuine ahvenapüük käib enamasti vile ja lustiga, sest kui õnnestub väike triibuline kiskja pöördesse ajada, saab teda iga viskega. Ent vahel tuleb ette ka päevi, mil tee või tina, aga ahven lihtsalt ei võta. Mida siis teha?

Passiivset ahvenat võib proovida võtule ahvatleda erinevate rakenduste, söödavate võdikute ja peidetud konksudega.

Kalastuskunni kaubamärgi all ritvu ning erinevaid kalastustarvikuid ja -rakendusi valmistav ning rulle-ritvu remontiv Marko Eensalu näitab meile praktikas ette, kuidas meelitada ahvenat, kes on suu totaalselt lukku pannud.

Käisime Markoga Saaremaal ahvenat püüdmas ja tegelikult ei olnud meil plaanis korraldada õpituba passiivse ahvena püüdmise teemal. Lihtsalt juhtus nõnda, et meie saabudes pakkisid kohalikud riistad kokku ja konstateerisid fakti, et ilus kala on all, aga tantsi või tee kukerpalle, lihtsalt ei võta. Järgmisel päeval tõusis korralik tuul ja lubati ka paduvihma, nii et ju siis pani ilmamuutus kalal suu luku. Etteruttavalt ütlen, et kui meie seltskonnast sai iga püüdja kala või kaks, siis Marko meelitas päeva lõpuks ikkagi paar-kolm kilo ahvenat välja. Mis tundus tingimusi arvestades kõigi kohaolnute meelest täielik ulme.