10 põhjust, mis sa kala ei saa ehk Head nõu õngitsejale 

Täielik vaikus ja liikumatuna püsimine on kalapüügil pigem üle tähtsustatud, ent lausa lärmi ei maksa ka teha. Mitmed õngitsejad on imestusega täheldanud, et kala võtab just siis, kui nad on mõneks minutiks ridva juurest eemale läinud, enamasti nn looduse kutsel. Kala on kahtlemata julgem, kui kaldalt ei kosta tema jaoks ebatavalisi hääli ja vaateväljas pole tundmatuid objekte, mis pealegi vahel liigutavad.