Kalakoht Vaata, kus kehtivad Pärnu lahel kohapüügi piirangud Toimetas Margo Pajuste , täna, 09:00

Joonisel kujutatud veealal on kalapüük keelatud. Foto: Keskkonnaministeerium

16. juulist on Pärnu lahel lubatud kohapüük, mis on kaasa toonud endaga tavapärasest tihedama paadiliikluse. Keskkonnainspektsiooni hinnangul on parematel päevadel lahel üle 40 paadi. Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et Pärnu jõe suudmealal kehtivad lahel mitmed kalapüüki puudutavad piirangud.