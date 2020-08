Fossiilide müsteerium lahendatud: ülipika kaelaga roomajad elasid ookeanis, mitte maal 

Ühel hetkel arvasid paleontoloogid, et see on lendav pterosaurus, nagu pterodaktülos, ja et selle pikad õõnsad luud toetasid tiibu. Hiljem mõistsid nad, et need olid piklikud kaelaluud ja et see oli kuue meetrine roomaja, kelle kael oli kolm meetrit pikk. Teadlased ei olnud ikka veel kindlad, kas ta elas maal või vees, ega teadnud, kas väiksemad isendid olid noorloomad või hoopis teistsugused liigid.