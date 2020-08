Viis lihtsat nippi, mis toovad telgis magades hea une 

Kuigi suur ja lai telk tundub magama minnes hea idee, tuleks telkima minnes mõelda praktiliselt. Pea meeles, et mida suurem telk, seda raskem ja kobakam on ka sinu varustus. Kahekesi telkides võta kaasa vaid kaheinimese telk ning neljaliikmelise seltskonna puhul kaks kaheinimese telki, et oleks võimalus matkates kordamööda varustust kanda. Pikemaks matkaks on hea valik kergekaalulised tunneltelgid, samas pole nad kuigi ruumikad. Klassikaline kuppeltelk mahutab seevastu rohkem, kuid on kaalult veidi raskem.

Temperatuuri kontrollimiseks on hea kasutada telgi sissepääsul ja tagaosas paiknevaid ventilatsiooniavasid. Palavuse korral tee need lahti, et õhk ringi liiguks ning külmema ilma korral sulge, et soojus telgist välja ei läheks. Kuigi telk on üldiselt valmistatud õhku läbi laskvatest materjalidest, on mõistlik märja ilma korral hoida üks ventilatsiooniava avatuna, et vältida kondensatsiooni tekkimist.