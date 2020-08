Matkanippe algajale matkasellile  

Kõige olulisem roll on siiski jalanõudel. Spordi- ja vabaajajalanõudel on tihti pehme tald, mis vihmase ilma korral pole sobiv lehtede, puujuurte ja mudaga kaetud libedatel metsateedel kõndimiseks. Vali matkamiseks veekindlad matkajalatsid, millel on mugav sisetald ning hea haardevõimega välistald. Matkajalatseid tehakse ka vastavalt hooajale – sügisel ja talvel vali jalanõud, mis hoiavad sooja ja lasevad läbi õhku ning suvel jalanõud, mis on kaalult kerged ja hingavad.