04.08.2020 Esmakordselt toimuval Wähja Festivalil saab proovida vähiroogasid ning mekkida puhtaid kodumaiseid maitseid.  

Näkiuurimiskeskuses toimuval Wähja Festivalil soovitakse külastajale ennekõike pakkuda kordumatut ja head emotsiooni. Festivali idee algataja ja eestvedaja Kaur Salus leiab, et sündmuselt peaks igaüks leidma positiivse emotsiooni, ehk isegi uue ja huvitava hobi. „Me kõik elame ju positiivse emotsiooni nimel. Nii nagu Rein Maran kirjutab oma raamatus „Ööbikut ei tohi reeta“ - eksisteerimiseks on inimesel vaja raha, elamiseks on inimesel vaja emotsiooni,“ täiendab Salus.